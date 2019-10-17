مغردة خارج سرب الإجماع العربي..قطر تقف بجانب الغزو التركي: «ليس بجريمة»

نايف السالم(صدى):

أصبحت لدى قطر عادة الخروج على الإجماع العربي والدولي بشأن مختلف القضايا، آخرها موقفها من إدانة الغزو العسكري التركي لشمالي سوريا.

واعتبر وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أن ما تقوم به تركيا في الأراضي السورية «ليس بجريمة»، في إعلان صريح على إصرار النظام القطري في التحالف مع كل ما من شأنه دعم الإرهاب.

وبذلك فقد اختارت قطر الوقوف إلى جانب الغزو التركي، وهو موقف ليس بمستغرب على تنظيم الحمدين، حيث اعتبر وزير الدفاع القطري أن ما تقوم به تركيا في محافظتها على وحدة أراضي سوريا لم تقم به الجامعة العربية.

يذكر أن قوات تركيا وفصائل سورية مسلحة موالية لها، شنت الأربعاء الماضي، هجوما على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

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