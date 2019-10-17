أمر سامٍ بالموافقة على تعيين 4 من الأهالي كأعضاء لهيئة تطوير مكة

نايف السالم(صدى):

على خلفية مارفعه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، صدر أمرًا ساميًا بالموافقة على تعيين أربعة من أهالي المنطقة أعضاء في مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

والأعضاء المعينين هم: طارق بن عبد الرحمن فقيه والدكتور راشد بن بخيت الغامدي والدكتور هاشم بن بكل حريري ومحمد بن عبد الصمد القرشي أعضاء في مجلس الهيئة من أهالي المنطقة، لمدة ثلاث سنوات.

يشار إلى أن لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، تنص في مادتها الخامسة على تعيين أربعة من أهالي المنطقة بترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتمثل مهامهم في مساعدة أعضاء المجلس في وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.