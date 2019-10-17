الحصيني: موسم الوسم لا يُشير إلى نجم وتبدأ مراحله بالحرارة (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف خبير الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، عن مراحل موسم الوسم، موضحًا أنها 3 مراحل تبدأ بأجواء تميل إلى الحرارة.

وأوضح «الحصيني» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «الإخبارية»، أن المرحلة الثانية تتميز باعتدال الطقس والمرحلة الثالثة تبرد فيها الأجواء.

وأشار إلى أن موسم الوسم له أهمية كبيرة في المملكة ودول الخليج العربي، ويستغرق 250 يومًا، لافتًا إلى أنه تنبت الأعشاب المتنوعة الجميلة التي تصلح للرعي.

وأفاد بأن الموسم لا يشير إلى نجم، وإنما هو وصف للأيام التي تهطل فيها الأمطار، متابعًا أن الناس ستشعر ببدء تحسن الأجواء وميلها إلى الاعتدال.

فيديو | الحصيني لـ #الإخبارية: "الوسم" من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ومدته 52 يوماً pic.twitter.com/YN8IleLWJZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2019

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