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بيان شرطة المدينة المنورة بشأن حادث حافلة المعتمرين

بيان شرطة المدينة المنورة بشأن حادث حافلة المعتمرين
المدينة المنورة(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة السابعة من مساء اليوم الموافق الأربعاء 17 / 2 / 1441 هـ ، باشرت الجهات الامنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول) .

وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك .


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