بيان شرطة المدينة المنورة بشأن حادث حافلة المعتمرين

المدينة المنورة(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة السابعة من مساء اليوم الموافق الأربعاء 17 / 2 / 1441 هـ ، باشرت الجهات الامنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول) .

وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك .