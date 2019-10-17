« آل الشيخ » يوجه بالتحقيق في واقعة منع منتقبة من التنظيم في موسم الرياض (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن فتح تحقيق في شكوى امرأة منتقبة مُنعت من التنظيم في موسم الرياض.

ووثقت امرأة منتقبة، مقطع فيديو تشتكي من قيام موسم الرياض باستدعائها لتكون ضمن المنظمات، إلا أن أحد الأشخاص منعها ورفض وجودها عند أي مطعم لارتدائها النقاب.

ونشر تركي آل الشيخ، الفيديو على حسابه، معلقًا بالقول: « الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع، وسيحاسب المسؤول ».