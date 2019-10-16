فيديو يدفع الأهالي للاعتداء على النساء وإحراق منزل امرأة ومنع الإطفاء من الدخول

القاهرة(صدى):

أقدم أهالي إحدى قرى محافظة مصرية، على إشعال النار في منزل سيدة ومنع سيارات الإطفاء من إخماد الحريق، إثر مقطع فيديو مروع وُجد على هاتفها.

وتضمن المقطع، تقييد أحد الشباب وإجبار شقيقه على تعذيبه، وظهر صوتها وهي تقول: « قول له فين الخاتم، اسأله فين الخاتم »، وانتهى الأمر بانتحار شقيق المقيّد وبالتالي قامت هي بقتل الشاب المقيّد.

وأثار المقطع غضب أهالي القرية، فقاموا باقتحام المنزل والاعتداء على 4 سيدات كم به، وإشعال النار في المنزل وأغلقوا الشارع حتى لا تمر سيارات الإطفاء.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمة تستخدم منزلها في أعمال منافية للآداب واحتجزت الشاب أحمد المتولي إبراهيم 19 سنة، وشقيقه محمد 20 سنة، بمنزلها لعدة أيام مقيدين، وادعت أن المتوفى كان يتعاطى «الاستروكس».