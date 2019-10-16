سامي الجابر يرد على هيئة الرياضة: رفعنا قوائم مالية شاملة

نواف السالم(صدى):

ردّ الأسطورة سامي الجابر، على نفي الهيئة العامة للرياضة لتسلمها تقارير مالية عن الهلال في فترة رئاسة الجابر له.

وقال سامي الجابر: «مع التقدير و الاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة و الذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليون التي يتم بين الحين والآخر تداولها إعلامياً.. أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص ».

وأضاف: «بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه والذي على ضوءه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً».

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها « عملت على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب ».

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