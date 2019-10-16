هيئة الرياضة: لم نتلق أي تقارير مالية من سامي الجابر بشأن الهلال

ماجد محمد(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للرياضة، توضيحًا بشأن تصريحات الكابتن سامي الجابر رئيس الهلال الأسبق، حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديدا وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت بالنتائج للهيئة العامة للرياضة على حد قوله.

وقالت الهيئة، إنها « عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب ».