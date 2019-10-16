« بلدي الرياض » يوصي بوضع مظلات منزلية للسيارات

حمود العنزي(صدى):

رفع المجلس البلدي لمدينة الرياض، توصية إلى أمانة المنطقة، بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات.

وتأتي التوصية؛ لمعالجة مشكلة تعرض السيارات للضرر المباشر من أشعة الشمس، بسبب وقوفها في أماكن مكشوفة أمام المنازل.

وتضمنت توصية المجلس، شرط الحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة.