« بلدي الرياض » يوصي بوضع مظلات منزلية للسيارات
رفع المجلس البلدي لمدينة الرياض، توصية إلى أمانة المنطقة، بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات.
وتأتي التوصية؛ لمعالجة مشكلة تعرض السيارات للضرر المباشر من أشعة الشمس، بسبب وقوفها في أماكن مكشوفة أمام المنازل.
وتضمنت توصية المجلس، شرط الحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة.
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 14 دقيقة
المجلس البلدي بالرياض رفع توصية إلى أمانة المنطقة، بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات.
وفي مكة البلديات تطلب من السكان ازالة مظلات السيارات وهذا ماحدث في مخطط بطحاء قريش بمكة حسب قول احد سكان المخطط .