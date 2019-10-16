حساب المواطن يوضح إمكانية التسجيل كفرد مستقل في حالة وفاة الوالد

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء أنه بإمكان المستفيد التسجيل كفرد مستقل في حالة وفاة الوالد إذا كان تابعًا له.

وجاء ذلك ردًا من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه : “ السلام عليكم إذا واحد كان تابع لوالده وتوفي الوالد وبيسجل من جديد يطلع رقم الهوية مسجل مسبقًا.. ماذا يفعل؟ ”.

ورد البرنامج قائلًا: “ بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة (الأم) ”.