بالصور.. النصر يواصل تدريباته بمشاركة خماسي المنتخب

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادًا لمباراة الرائد مساء السبت في القصيم.

و شهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، حيث انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة.

وركز المدرب فيتوريا على الجوانب التكتيكية من خلال تمارين متنوعة، فيما اختتم التدريبات بمناورة كروية أجراها على منتصف الملعب.

وانضم لتدريبات الفريق خماسي المنتخب الأول عبدالله مادو وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن الدوسري ويحيى الشهري وفراس البريكان.

كما تواجد في تدريبات اليوم رباعي المنتخب الأولمبي صالح الوحيمد وزيد البواردي وعبدالإله العمري وفرج الغشيان.

ويشارك في تدريبات الفريق غدا الخميس، المغربي نور الدين أمرابط بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده.

وواصل النيجيري أحمد موسي برنامجه اللياقي، في حين واصل عبدالفتاح آدم برنامجه العلاجي.