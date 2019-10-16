ترامب: سأدمر تركيا في حال فشل لقاء بنس وأردوغان

واشنطن(صدى):

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ على خلفية غزو سوريا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان.

وتابع : لم أعطِ لتركيا الضوء الأخضر من أجل غزو سوريا، مضيفًا : نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما.

ولفت إلى أن استعداد روسيا للمساعدة في حماية الأكراد شيء جيد وليس سيئًا.

وأكد ترامب: سنعيد كل الجنود الأميركيين إلى وطنهم