ترامب: سأدمر تركيا في حال فشل لقاء بنس وأردوغان
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ على خلفية غزو سوريا.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي: العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان.
وتابع : لم أعطِ لتركيا الضوء الأخضر من أجل غزو سوريا، مضيفًا : نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما.
ولفت إلى أن استعداد روسيا للمساعدة في حماية الأكراد شيء جيد وليس سيئًا.
وأكد ترامب: سنعيد كل الجنود الأميركيين إلى وطنهم
الواقع[ عدد التعليقات: 7345 ] نشر منذ 8 دقائق
ترامب يتدخل في الأراضي العربية ويرسل الامريكان الجيوش بخدعة الدفاع عنها ثم ينسحب ويسلمها لاعداء العرب سواء إيران او تركيا وإسرائيل على طبق من ذهب هذا دور أمريكا في المنطقة حتى لو تغيير الرئيس أصبحوا يلعبون على المكشوف وياليت من كل العرب فهم ذلك جيدا والاتحاد ورفض ذلك والتصدي لذلك ورفضه بكل الوسائل تمام حتى لو بالحرب