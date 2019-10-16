التحكيم الرياضي ينتصر للنصر في أزمة الغنام والمنصور

ماجد محمد(صدى):

رفض مركز التحكيم الرياضي بالمملكة الشكوى المقدمة من الفيصلي ضد النصر بشأن الثنائي سلطان الغنام وحمد المنصور.

وتقدم الفيصلي بشكوى ضد النصر مطالبين بالحصول على الشرط الجزائي لانتقال الثنائي سلطان الغنام وحمد المنصور، في صفقة تمت أواخر موسم 2017-2018.

وأيّد المركز قرار غرفة فض المنازعات في إثبات حالة الربا في الشرط الجزائي بالاتفاقية الموقعة بين الناديين، وبالتالي إلزام نادي النصر بدفع مبلغ الانتقال فقط، من دون تحمل الشرط الجزائي.

وشارك الغنام والمنصور مع النصر بداية من الموسم الماضي، إذ قاد المفاوضات في الصفقة حينها رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم.