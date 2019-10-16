ماني يثير الدهشة بتفاصيل جديده عن خلافه مع صلاح

نواف السالم(صدى):

تحدث ساديو ماني نجم ليفربول عن تفاصيل جديدة في خلافه مع النجم محمد صلاح الذي وقع خلال مباراة ليفربول وبرايتون التي أقيمت في الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وشهد الجميع ماني وهو يخرج من الملعب قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، وأبدى غضبه الشديد من صلاح الذي لم يمرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، وفضّل المراوغة.

وقال ماني: محمد صلاح كان هادئًا للغاية بعد المباراة، وسألني لماذا أنت غاضب بتلك الطريقة؟.

وتابع : كان ردّي عليه؛ لأنك لم تمرر لي الكرة، وكان رد صلاح بأنه لم يرني، وأنه لا يحمل أي مشاعر سلبية ضدي.

وتابع ماني بقوله: الموقف في مجمله كان غريبًا للغاية، ولكننا أصدقاء ونتواصل مع بعضنا البعض في جميع الأوقات، عبر الهاتف والرسائل النصية. بعد تلك المشادة قام المدرب يورغن كلوب باستدعائي مع صلاح، وفوجئ بأن الأمور على ما يرام، وكأن شيئًا لم يكن على الإطلاق، مما جعله في حالة سعادة كبيرة لأنه لا يوجد خلاف من الأصل بيننا.

وأشار ماني إلى أن الهولندي فينالدوم لاعب وسط ليفربول حاول إثارة حالة من المرح في ظل المشادة بينه وبين محمد صلاح، وقال لصلاح: ”لماذا كان يحاول ماني أن يضربك؟“، مما تسبب في دخول لاعبي الفريق في حالة ضحك شديد.