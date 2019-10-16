شاهد.. بدور البراهيم تُعلق على زواجها من بندر!

أميرة خالد(صدى):

علّقت الفاشينيستا بدور البراهيم، على أنباء زواجها من شخص يُدعى بندر، إثر إطلاق وسم « زواج بدور البراهيم من بندر »، والذي كان أكثر تداولًا في المملكة.

ونفت البراهيم، هذه الأنباء، في مقطع فيديو نشرته، قائلة: «أنا وصلت المطار بالسلامة، وهذا التريند ما يدخل عليكم، وحتى الاسم بعد طلعتوه، باقي تطلعوا كم رصيده وكم دفع».

وكانت بدور البراهيم قد أثارت الجدل قد بظهورها قبل أشهر بمقطع تقول فيه «والله مايشم مفارق راسي أي شخص يتزوجني إلا مهري مليون».