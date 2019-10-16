تعليم الأفلاج ينهي برنامج « أسس ومهارات التدريب »

الأفلاج(صدى):

أنهت إدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج اليوم الأربعاء برنامج ” أسس ومهارات التدريب ” حضره مشرفين ومعلمين .

وتناول البرنامج الذي قدمه المشرف التربوي بإدارة التطوير المهني التعليمي المدرب المعتمد الأستاذ عبدالله آل فواز واستمر على مدار ثلاثة أيام الأسس والمهارات التي يجب أن يتحلى بها المدرب وطرق تعامله مع المتدربين ومراحل المدرب خلال سيرته التدريبية .

يذكر أن المدرب المعتمد الأستاذ عبدالله آل فواز يعد من أفضل المدربين بالمحافظة ويمتلك مهارات المدرب الناجح ويقدم دورات تدريبية في إعداد المتدربين .