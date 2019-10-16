إسرائيل متأهبة لمواجهة محتملة في الجولان !

القدس(صدى):

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تأهب الجيش الإسرائيلي لاحتمال عودة قوات النظام السوري للسيطرة على المناطق الحدودية بين البلدين في الجولان، وهو ما يمكن أن يمثل جبهة جديدة للمواجهات مع الجانب الإسرائيلي، إذا ما وضع في الحسبان تواجد محتمل لحزب الله اللبناني الموالي للنظام السوري في تلك المنطقة.

وقالت وسائل الإعلام إن التطورات تظهر أن النظام السوري بصدد العودة للقسم السوري من الجولان، وذلك بعد خمس سنوات من الهدوء وعدم اليقين بشأن هذه الاحتمالية.

وذكرت شركة الأخبار عبر موقع ” ماكو “ وقناة ” أخبار 12 ″ ، أن العودة المحتملة للجيش النظامي السوري ستكون مصحوبة بتواجد لـ “ حزب الله “ اللبناني أيضًا بالقسم السوري من الجولان، أي عودة نغمة الحديث الإسرائيلي عن جبهة جديدة تنضم إلى جبهة جنوب لبنان، في وقت تقول فيه إن تواجد ميليشيات عسكرية موالية لإيران على حدودها مع سوريا يشكل خطًا أحمر.

وتؤكد إسرائيل منذ سنوات أنها لن تسمح بترسيخ أقدام إيران والميليشيات الموالية لها على الأراضي السورية، لا سيما على مقربة من الحدود.

وتوصلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في العام 2017 إلى اتفاق بشأن المنطقة الآمنة في جنوب سوريا، الذي نص على وقف إطلاق النار، وتضمنت الترتيبات الأمنية والعسكرية والسياسية المتعلقة بالسيطرة الأمنية على الحدود بقاء الأسد على رأس السلطة، وإبعاد إيران عن الحدود الإسرائيلية.