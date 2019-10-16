نشر : منذ 30 دقيقة 1٬726 3 حوادث وفاة وإصابة أكثر من 35 معتمرًا في حادث مروع محمد بن طحيطح(صدى): وقع حادث مروري مروع على طريق الهجرة بمكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء. واستنفرت الجهات المعنية أجهزتها، وتمت مباشرة الحادث الذي أسفر عن وفاة أكثر من 30 معتمرًا وإصابة 5 آخرين، جميعهم من جنسيات مختلفة.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 25 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله…
انا لله وإنا إليه راجعون…
وفاة ٣٠ معتمر…..هذي كارثه عالميه…؟
الأقدار بيد الله لاكنا محاسبون عنده على التقصير….لزوم معرفة اسباب الحادث ومعرفة المقصر ونسبة تقصيره وخطأه…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84741 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقدهم ، ويشفي من اصيب .. آمين ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6061 ] نشر منذ 16 دقيقة
ربنا يرحمهم و يشفي المصابين و يارب لا يكون سبب الحادث نوم السائق