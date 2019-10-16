وفاة وإصابة أكثر من 35 معتمرًا في حادث مروع

محمد بن طحيطح(صدى):

وقع حادث مروري مروع على طريق الهجرة بمكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء.

واستنفرت الجهات المعنية أجهزتها، وتمت مباشرة الحادث الذي أسفر عن وفاة أكثر من 30 معتمرًا وإصابة 5 آخرين، جميعهم من جنسيات مختلفة.