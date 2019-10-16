بالفيديو.. الخثلان : يوضح حكم الشرع في ارتباط الزوجة المسلمة بتارك الصلاة
أكد الشيخ سعد الخثلان ، على أهمية الصلاة ومحاولة الزوجة لحث زوجها على الصلاة وتأدية الفروض في وقتها مثلما تسعى لجعله ينفذ احتياجاتها الدنيوية .
جاء ذلك في إجابته على سؤال إحدى المواطنات التي قاللت ، ” ما توجيه فضيلتكم لزوجة ابتليت بزوج مفرط بصلاة الفريضة وهل تبقى معه أم تنفصل عنه ؟ ” .
وقال الحثلان ، على الزوجة أن تهتم بصلاة زوجها وأن تٌحثه عليها والانتظام فيها ، فالصلاة هي عمود الدين الإسلام ، وهي ميزان الإيمان ، إذا أردت أن تختبر ميزان إيمانك فانظر لانتظامك في الصلاة وهي الصلة بين العبد وربه .
وتابع الشيخ الخثلان ، لذلك عليكي أيتها الزوجة أن تستخدمي معه جميع الأساليب التي تحث زوجك على الانتظام في الصلاة للفروض الخمسة جماعة ، فالعبد الذي يفرط في صلاته كاملة ولا يؤديها منفرداً أو جماعة فهذا قال فيه رسول الله ” بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ” ، وإذا كان الرجل كافراً لا يحل على المسلمة البقاء معه .
🔻ما توجيه فضيلتكم لزوجة ابتليت بزوج مفرط بصلاة الفريضة وهل تبقى معه أم تنفصل عنه ؟#سعد_الخثلان
#فتاوى_الخثلان
#درس_الخثلان
#الشيخ_الخثلان #يستفتونك#فتوى pic.twitter.com/mppLZTP9jk
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) October 16, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84746 ] نشر منذ 50 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,