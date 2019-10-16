بالصور .. مدني بريدة يقضي على ثعبان ضخم بحي الضاحي

صيتة العماش(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة بلاغاً عن وجود ثعبان ضخم تحت سيارة في حي الضاحي بمدينة بريدة … وقال المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم ابا الخيل ان مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة 7:5 من مساء هذا اليوم فتمت مباشرة البلاغ والقضاء على الثعبان درءً لمخاطره على اهل الحي دون اصابات ولله الحمد