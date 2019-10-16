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  3. بالصور .. مدني بريدة يقضي على ثعبان ضخم بحي الضاحي
  • نشر : منذ 59 دقيقة
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  • حوادث

بالصور .. مدني بريدة يقضي على ثعبان ضخم بحي الضاحي

بالصور .. مدني بريدة يقضي على ثعبان ضخم بحي الضاحي
صيتة العماش(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة بلاغاً عن وجود ثعبان ضخم تحت سيارة في حي الضاحي بمدينة بريدة … وقال المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم ابا الخيل ان مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة 7:5 من مساء هذا اليوم فتمت مباشرة البلاغ والقضاء على الثعبان درءً لمخاطره على اهل الحي دون اصابات ولله الحمد


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 49 دقيقة

ثعبان غير سام ، اما يكون هرب من مربيه او ان من كان يقوم بتربيته تخلص منه

[ عدد التعليقات: 84741 ] نشر منذ 27 دقيقة

هذا ماهو من ديارنا ..

,,على قولة القايل // ماهو من ثوبنا .. ولا من صوبنا ,,

,, يمكن احد جايبه ومربيه ولكن هرب منه ..

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