3 رجال وامرأة يذبحون طالبًا لسرقة « توك توك » !

القاهرة(صدى):

أقدم 4 أشخاص على قتل طالبًا يبلغ 15 عامُا ؛ لسرقة توك توك كان يعمل عليه ليعيل أسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة طالبب ملقاه تحت أحد الكباري بمنطقة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، شمالي القاهرة بمصر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: المجني عليه يدعى ” س. ر “ طالب بالصف الأول الثانوي ويعمل سائق ” توك توك “ ليعيل أسرته، استدرجته ربة منزل بحجة توصيلها بالاتفاق مع 3 عاطلين قاموا بذبحه وسرقة ” التوك توك “ والاستيلاء على مبلغ 200 جنيه (13 دولارًا) كان بحوزته.

وحددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين الأربعة وألقت القبض على ثلاثة، حيث اعترفت المتهمة الأولى بسابق تعرفها إلى المتهم الرابع أثناء عملهما بإحدى مزارع الدواجن واتفاقهما على سرقة المجني عليه.

وأضافت في تحقيقات النيابة أن دورها اقتصر على استدراجه بزعم توصيلها لمنزلها، واعترضه باقي المتهمين وأجبروه على النزول من ” توك توك “ إلا أن المجني عليه قاومهم، فأجهز المتهم الثالث عليه بسلاح أبيض محدثًا به الإصابات التي أودت بحياته واستولوا على التوك توك.