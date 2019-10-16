الجوازات تُحدد رسوم استخراج التأشيرة المفردة والمتعددة

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الرسوم المقررة على خدمة تأشيرات الخروج والعودة تشمل التأشيرة المفردة والتأشيرة المتعددة.

وأشارت الجوازات، إلى أن رسوم خدمة التأشيرة لسفرة واحدة «مفردة»، هي 200 ريال لشهرين أو أقل، على أن يحسب الشهر الإضافي بـ100 ريال.

وأفادت بأن الشهر الإضافة يُحسب سواء كان يومًا أو 30 يومًا، فإذا رغب العميل مثلًا في الحصول على تأشيرة بمدة 61 يومًا؛ فعليه سداد رسوم ثلاثة أشهر « 300 ريال »، ويتطلب استخراج التأشيرة إلكترونيًّا عبر أبشر تحديد خيار «العودة قبل تاريخ»؛ لتكون أقل مدة للتأشيرة سبعة أيام وبحد أقصى قبل تاريخ انتهاء الإقامة بسبعة أيام.