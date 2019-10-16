وفاة الشيخ « محمد قاسم الجعفري »

علي القحطاني(صدى):

توفي، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد قاسم الجعفري بعد مسيرة طويلة في تعليم القرآن الكريم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة عصر غدًا الخميس.

ويذكر أن الشيخ ” الجعفري ” ولد عام ١٣٥٠هـ بمنطقة جازان، وقدم للرياض عام ١٣٧٧هـ، والتحق بحلقات الشيخ محمد بن سنان رحمه الله، وفي عامين أتمَّ حفظ القرآن كاملاً، ثم عيّنه الشيخ ابن سنان مدرسًا في حلقاته عام ١٣٧٩هـ.

وافتتحت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، فكان من أوائل من درس فيها، واستمر مقرئاً للقرآن، ومدرساً لعلم الفرائض، والنحو، وتخرج على يده آلاف الطلاب والمقرئين منهم أبناؤه الستة عشر الذين حفظوا القرآن كاملًا، واستمر تدريسه حتى أقعده المرض بتاريخ ١٤٣٧هـ