ما لا تعرفه عن سفير المملكة الجديد بالبحرين

نايف السالم(صدى):

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تأدية السفير المعين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، القسم اليوم الأربعاء.

ونسلط الضوء في السطور التالية على أبرز المعلومات عن سفير المملكة لدى البحرين

هو أحد أبناء الأمير أحمد، ووالدته هي الأميرة فهدة بنت تركي بن أحمد السديري.

ولديه 8 أشقاء أمراء هم : ” عبدالعزيز، نايف، فيصل، تركي، نورة، حصة، فلوة، موضي ” .

وشغل عديد من المناصب من بينها عضو مجلس أمناء مؤسسة أحمد بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإنسانية.

وعين بأمر ملكي مستشاراً للديوان الملكي بالمرتبة الممتازة في 2018 م، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه سفيراً للمملكة بدولة البحرين خلفاً للسفير السابق عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وجاء في نصّ القسم: ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ” .