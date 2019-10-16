سفير دولة سيريلانكا لدى المملكه يزور مستشفى المزاحميه

سعيد العجل(صدى):

زار مساء يوم الاربعاء الموافق ١٧/٢/١٤٤١ سعادة سفير دولة سيرلانكا لدى المملكه السفير محمد عزمي طاسيم وبرفقته وفد مرافق من السفارة لتفقد رعايا دولته والإطمئنان عليهم حيث كان في استقباله مدير مستشفى المزاحمية العام الاخصائي سعود محمد النداح والمدير الطبي لمستشفى المزاحمية الدكتور محمد جمال والطاقم الطبي المعالج.

حيث زار المرضى المنومين للإطمئنان عليهم وتقديم الهدايا لهم وتم التباحث مع سعادته لارسال المرضى بعد استكمال علاجهم الى بلادهم .

وفي نهاية الزيارة شكر سعادة السفير طاقم المستشفى على ما يقدمونه من رعاية وإهتمام للجالية السيرلانكيه وقدم سعادته درع تذكاري لإدارة المستشفى تعبيراً عن تقديره للجهود المقدمه