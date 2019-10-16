مؤسسة زان توفر وظائف إدارية للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مؤسسة زان المصمم للتجارة، عن توفر وظائف شاغرة لديها للرجال والنساء، وذلك عبر موقع البوابة الوطنية للعمل طاقات وعبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات .

وأوضحت أن العمل سيكون في المؤسسة بمدينة الرياض، بالمسمى التالي : « سكرتير » ، مشترطة أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن الراتب سيكون 5000 ريال، والهمل بدوام جزئي فترة صباحية.

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــا .