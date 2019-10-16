الخطوط السعودية تدشن خدمة « بيسترو »على رحلات «كوالالمبور» بطائرة الأحلام الحديثة

جدة(صدى):

برعاية وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بماليزيا محمود بن حسين قطان ، دشنت الخطوط السعودية مساء أمس الأربعاء 16 صفر 1441هـ الموافق 15 اكتوبر 2019م أحدث خدماتها على رحلاتها بين المملكة وماليزيا وذلك على متن النسخة الأحدث من طائرة الأحلام (دريملاينر) (B787-10) والتي تسلمت “السعودية” أول طائرة منها مؤخراً .

واحتفت “السعودية” بهذه المناسبة بإقامة حفل مبسط في مطار كوالالمبور حضره إلى جانب السفير السعودي ، عدد من منسوبي السفارة ضم الملاحق ومدراء المكاتب التابعة للسفارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات ماليزيا القابضة راجا عزمي راجا نازودين وكذلك كافة القطاعات العاملة في مطار كوالالمبور الدولي ، واطلع السفير وضيوف الحفل على الخدمات الجديدة من خلال المعرض المصاحب حيث قدم لهم مدير الخطوط السعودية في ماليزيا وسنغافورة أحمد العويضي شرحا مفصلا عن خدمات الناقل الوطني الجديدة وخدمة “بيسترو” والتي يتم من خلالها تقديم وجبات متعددة الأطباق على مراحل ، بدءاً من المقبلات والطبق الرئيسي ثم الختام بالحلوى ، وتقدم خدمة الوجبات الجديدة بشكل فريد بدون صينية طعام للمرة الأولى .

وهنأ السفير محمود قطان الخطوط السعودية على النجاحات المتتالية التي حققتها وكذلك الخدمات النوعية في كافة مواقع الخدمة إلى جانب التحديث المستمر لأسطولها الجوي بأحدث ما أنتجته شركات الطائرات العالمية ، مشيداً بأداء الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل والتي تعد عنصراً مهماً في المكانة اللائقة التي وصل إليها الناقل الوطني بين كبريات شركات الطيران حول العالم .

تجدر الإشارة إلى أن عدد رحلات الخطوط السعودية بين المملكة العربية السعودية و ماليزيا (50) رحلة أسبوعيا في الاتجاهين ، وقد بلغ عدد الضيوف المنقولين بين البلدين أكثر من (400) ألف ضيف منذ شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019م .