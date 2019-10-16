«صحة الرياض» تنظم دورة تدريبية لبرنامج قياس تجربة المريض

بدر الحارثي(صدى):

بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ، نفذت ادارة تجربة المريض بصحة الرياض دورة تدريبية لبرنامج قياس تجربة المريض.

وشارك في الدورة مدراء المستشفيات الحكومية بالمنطقة ومدراء مراكز تجربة المريض بهذه المستشفيات.

وأكد الدكتور علي الجمعة أن هذه الدورة تأتي وفق توجيهات وزارة الصحة في تعزيز التواصل مع المستفيدين، وتقييم الخدمات المقدمة لهم، بهدف تجويد الخدمات والرعاية الصحية المقدمة وبما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات ووفق أعلى المعايير.

وأوضح أن الدورة تناولت سلسلة من المحاور شملت مفهوم تجرية المريض، وكذلك مناقشة مهام و بيان اللجنة الفنية لتجربة المريض و هي اللجنة التي تم تشكيلها و دورها على مستوى المناطق ، إضافة إلى مبادئ قياس تجربة المريض من خلال لماذا تقاس تجربة المريض و برنامج القياس وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية،

كما تم تبيان كيفية التعامل مع برنامج قياس تجربة المريض و جمع البيانات، والتصنيف الموحد لشكاوي المرضى ، إلى جانب تحليل بيانات برنامج قياس تجربة المريض ، و المشاريع التحسينية و الحلول المقترحة و أخيراً الرسالة الأخيرة و شهدت حوار مفتوح بين الحضور .

يذكر ان الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع خمس ساعات تعليمية .