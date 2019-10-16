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  • نشر : منذ 30 دقيقة
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  • حوادث

سقوط شخص في بئر ارتوازيه عمقها 400 متر بوادي الدواسر

سقوط شخص في بئر ارتوازيه عمقها 400 متر بوادي الدواسر
عادل الحربي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في وادي الدواسر، اليوم الأربعاء، شخصا سقط في بئر ارتوازيه قطرها ١٤ بوصه. وعمقها ٤٠٠ متر حيث احتجز في عمق ٢١٠ متر.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه تم اخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 26 دقيقة

اذا كانت المعلومه صحيحه..فهذا يحسب للدفاع المدني ومن انقذه…
بس وان صور البير …؟ وكاف طاح..؟

[ عدد التعليقات: 84735 ] نشر منذ 18 دقيقة

الحمد لله على السلامه ..

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