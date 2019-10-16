سقوط شخص في بئر ارتوازيه عمقها 400 متر بوادي الدواسر

عادل الحربي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في وادي الدواسر، اليوم الأربعاء، شخصا سقط في بئر ارتوازيه قطرها ١٤ بوصه. وعمقها ٤٠٠ متر حيث احتجز في عمق ٢١٠ متر.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه تم اخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.