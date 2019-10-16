سقوط شخص في بئر ارتوازيه عمقها 400 متر بوادي الدواسر
تمكنت فرق الدفاع المدني في وادي الدواسر، اليوم الأربعاء، شخصا سقط في بئر ارتوازيه قطرها ١٤ بوصه. وعمقها ٤٠٠ متر حيث احتجز في عمق ٢١٠ متر.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه تم اخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 26 دقيقة
اذا كانت المعلومه صحيحه..فهذا يحسب للدفاع المدني ومن انقذه…
بس وان صور البير …؟ وكاف طاح..؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84735 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..