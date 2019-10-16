برشلونة يتجنب إصابات « يوم الفيفا »

نواف السالم(صدى):

شارك 13 لاعبًا من برشلونة في المباريات الدولية التي أقيمت في الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي رفقة منتخبات بلدانهم الأولى أو المنتخبات تحت 21 سنة.

وتمكن نادي برشلونة من الاستفادة من الفترة الدولية لتأهيل عدة لاعبين بدنيًا حيث لم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز والمدافع الإسباني جوردي ألبا والفرنسي صامويل أومتيتي رفقة منتخبات بلدانهم، وتدربوا رفقة بقية اللاعبين في برشلونة تحت قيادة المدرب إيرنيستو فالفيردي ليكونوا جاهزين للمرحلة القادمة.

وشارك الحارس الألماني تير شتيغن في لقاء واحد رفقة منتخب ألمانيا، وكان اللقاء الودي أمام الأرجنتين ولعب 90 دقيقة بينما كان احتياطيًا في لقاء إستونيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

في حين شارك نيلسون سميدو في 180 دقيقة رفقة المنتخب البرتغالي وكان أساسيًا في الفوز 3-0 أمام لوكسمبورغ حيث ساهم في الهدف الأول وأساسيًا أمام أوكرانيا حيث خسر 2-1 .

ولعب كليمونت لينغيت 180 دقيقة رفقة منتخب فرنسا حيث شارك في الفوز 1-0 أمام إيسلندا والتعادل 1-1 أمام تركيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

في حين لعب فرانكي دي يونغ 180 دقيقة رفقة المنتخب الهولندي وساهم في الفوز 3-1 أمام إيرلندة الشمالية و 2-1 أمام بيلاروسيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

ولعب سيرجيو بوسكيتش أساسيًا في لقاء منتخب إسبانيا أمام النرويج 90 دقيقة ولم يشارك أمام السويد وتعادل المنتخب الإسباني في اللقاءين 1-1 في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

وشارك أنطوان غريزمان في 180 دقيقة رفقة منتخب فرنسا وساهم في فوز منتخب بلاده على إيسلندا 1-0 والتعادل أمام تركيا 1-1 في تصفيات أمم أوروبا 2020.

كما شارك فيدال 180 دقيقة رفقة منتخب التشيلي في لقاءين وديين حيث تعادل المنتخب سلبيًا أمام كولومبيا وفاز على غينيا 3-1، سجل فيدال هدفًا من ضربة جزاء

ولعب أرثور ميلو مع المنتخب البرازيلي لقاءين وديين وشارك في 68 دقيقة أمام السنغال و79 دقيقة أمام نيجيريا وشهد اللقاءين التعادل بنفس النتيجة 1-1 .

في حين شارك إيفان راكيتش في 74 دقيقة رفقة المنتخب الكرواتي أمام المجر 3-0 وشارك في 45 دقيقة في تعادل منتخب بلاتده 1-1 أمام ويلز في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

بينما لعب أنسو فاتي 11 دقيقة في لقاء منتخب إسبانيا تحت 21 سنة أمام مونتينيغرو، وفي نفس اللقاء لم يشارك كارليس بيريز بسبب إصابة عضلية .

وشارك الفرنسي جان كلير توديبو رفقة المنتخب الفرنسي تحت 20 سنة في لقاءين وديين لعب 90 دقيقة أمام النرويج و4 دقائق أمام السويد.

وكان خورخي كوينكا أكثر مشاركة حيث لعب 90 دقيقة رفقة منتخب إسبانيا تحت 21 سنة أمام مونتينيغرو و79 دقيقة أمام ألمانيا.