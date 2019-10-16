ألوان السيارات الجديدة الأكثر جاذبية لموديلات 2020

وكالات(صدى):

يقع الكثيرون في حيرة شديدة ند التوجه لشراء سيارة جديدة في اختيار لون السيارة، حيث أن اللون هو من أكثر الأشياء التي تعطي السيارة الجاذبية والتميز، وهذه أكثر الألوان الجديدة الجذابة للسيارات موديلات 2020.

1- تويستر البرتقالي المعدني : عندما أطلقت فورد سيارتها موستنج شيلبي GT500 2020 كشفت عن عدة خيارات للألوان لها، كان أكثرها تميزاً هو لون تويستر البرتقالي المعدني الفريد من نوعه، وهو مستوحى من إحدى نسخ موستنج الخاصة في 1970.

2- الأصفر المتوهج : يعد اللون الأصفر المتوهج من أكثر الألوان تميزاً في سيارات هيونداي سوناتا 2020، وهو يعطيها بريقاً خاصاً أثناء السير على الطرقات خاصة تحت أشعة الشمس المتوهجة.

3- نيترو الأصفر : نجد هذا اللون الجذاب الجديد كأحد خيارات الألوان الثمانية الجديدة لسيارات تويوتا سوبرا 2020.

4- لانتانا الأرجواني : يعتبر اللون لانتانا الأرجواني أحد الألوان النادرة، حيث لم يظهر منذ أن كان أحد الألوان المميزة لسيارة جيب رانجلر 2016، واليوم تم إطلاقه مع ماكلارين 600LT 2020.

5- لاجون الفضي : يأتي اللون لاجون الفضي كأحد خيارات ألوان هيونداي باليسايد 2020 الجديدة، وهو لون جديد تماماً للشركة الكورية، ويتكون من درجة أفتح من اللون الرمادي مع توهج وسطوع يشبه ضوء القمر.