مهاجم مانشستر سيتي يتعرض لحادث سيارة

نواف السالم(صدى):

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تعرض الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لحادث سيارة .

وقال الموقع إت الحادث كان بسيط ووقع قبل مران الفريق اليوم الأربعاء لكنه لم يُصب بسوء.

وكان المهاجم الأرجنتيني (31 عامًا) في طريقه إلى تدريب سيتي في سيارته حين وقع الحادث.

وأظهرت صور في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي الأضرار التي لحقت بالإطار الأمامي الأيمن للسيارة التي كان أغويرو يستقلها.

وأضاف التقرير أن أغويرو لم يكن بحاجة لتلقي علاج طبي كما شارك في التدريب استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز السبت المقبل.