نبيلة عبيد: لم أنجب خوفًا على رشاقتي

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، أنها لم تفكر في تكوين أسرة وإنجاب أطفال طوال مسيرتها، مؤكدة أنها لم تشعر بالندم على هذا الأمر.

وأكدت نبيلة عبيد، أن تخلت عن تكوين الأسرة من أجل الفن والنجومية، فكان هدفها الوحيد هو صُنع اسم لها في تاريخ الفن.

وأفادت بأنها كانت تخشى على جسمها ورشاقتها من الإنجاب أو أن يجبرها زوجها على التخلي عن الفن، مشددة على أن الجمهور يشعرها بأنها تنتمي إليهم وتجد السعادة والاكتفاء بهم.

يأتي ذلك في تصريحات لها على هامش تكريمها في مهرجان الاسكندرية السينمائي، إذ أطلق اسمها على الدورة الـ35 حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق.