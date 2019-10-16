إصابة 3 طلاب إثر انقلاب مركبتهم ببحر أبوسكينة

أبها(صدى):

أصيب ثلاثة طلاب بمدرسة ثانوية الملك سعود بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل؛ إثر انقلاب سيارتهم بعد خروجهم من مدرستهم ظهر اليوم.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث حيث نُقِل الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16-17 عاماً، إلى مستشفى محايل عسير لتلقي العلاج، وتبين إصابة أحدهم بخلع في الكتف الأيمن، والثاني بكدمات خفيفة، أما الثالث فقد تعرض لإصابة خطيرة في الرأس وهو غير واعٍ وفي حالة حرجة.

وتابع مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم حالة المصابين فور وصولهم المستشفى، وعبّر عن عظيم شكره لمدير المستشفى محمد زيد عسيري وفريق العمل معه من أطباء وفنيين.