6 إصابات ووفاة في حادث تصادم بجدة(صور)

نايف السالم(صدى):

وقع اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع شمال كوبري الملك سعود، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 6 آخرين.

وصرَّح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بالحادث، حيث تم على الفور انتقال 5 فرق إسعافية، إلى الموقع.

وتبيّن وجود حالة وفاة و6 إصابات ما بين خطيرة إلى متوسطة، حيث نقلتهم الفرق الإسعافية إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وفي سياق آخر، باشرت فرق الهلال الأحمر بجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم خلف الردسي مول، وأصيب خلاله 6 أشخاص.

حيث اتضح عند وصول الفرق الإسعافية وجود 6 إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقل جميع الحالات إلى المنشآت الطبية القريبة من الموقع.