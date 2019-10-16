اكتشفي الأطعمة المناسبة للرضيع حسب سنه

أميرة خالد(صدى):

تُعد الرضاعة الطبيعية من أفضل المواد الغذائية الصحية التي يحتاجها كل رضيع خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم يصبح في حاجة بعد ذلك للطعام الصلب.

من عمر يوم إلى أربعة شهور ، يجب إطعام الرضيع الحديث حليب الثدي الذي يعتبر من أفضل الأغذية لأنه يعزز من مناعته بفضل ثلة من المغذيات الأساسية ، أو اللبن الصناعي لكن لا تقومي بتقديم له الحبوب المهروسة قبل تمام الشهر الرابع لأن الجهاز الهضمي غير مستعد للهضم.

بعد سن الأربعة أشهر ، توجد بعض الإشارات التي تكشف عن جاهزية الطفل لتناول بعض أطباق الطعام الصلب مثل أن يبدأ في الجلوس لوحده أو الرغبة في إمساك الملعقة أو النوم بعد الحصول على رضعة خارجية.

في هذا الإطار يمكن تقديم الأطعمة المهروسة أو المضروبة في الخلاط الكهربائي مثل الخضراوات أهمها الكوسا، والبطاطا الحلوة ، والفواكه مثل الموز، التفاح، والدراق ينصح بتقديمها بعد الخضراوات لأنها حلوة المذاق.

وجبة من الأرز المسلوق والمهروس مرة واحدة في اليوم، أو استبدليه بدقيق النشا لأنه يكون خالي من السكر الذي يسبب الغازات للرضيع ويجعله لا يستسيغ حليب الثدي كونه خالي من السكر.