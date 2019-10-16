للمرة الأولى.. ناسا تُرسل امرأتان معًا للفضاء

واشنطن(صدى):

تستعد وكالة ناسا الفضائية لإرسالرائدتين تابعتين لها للفضاء المفتوح؛ لتصبح المهمة الأولى من نوعها.

وقالت الوكالة، في بيان، اليوم الأربعاء: موعد خروج رائدتي الفضاء كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، قد تغير من 21 إلى 17 أكتوبر الجاري.

والمهمة التي ستخرج فيها الرائدتان إلى الفضاء ستخصص لاستبدال وحدة شحن وتفريغ البطاريات التابعة لنظام الطاقة الموجود في القسم الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أنه في وقت سابق، خططت ناسا لإرسال رائدتي الفضاء كريستينا كوك، وآن ماكلين، في مهمة إلى الفضاء المفتوح لتكونا أول رائدتين تخرجان معًا في مثل تلك المهمات، في مارس، لكن العملية ألغيت حينها بسبب عدم توفر بزة فضائية مناسبة لماكلين.