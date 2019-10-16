مران الريال ينتعش بعودة 5 لاعبين دوليين

ماجد محمد(صدى):

شهد مران ريال مدريد عودة البلجيكيان إيدن هازارد وتيبو كورتوا والبرازيليان كاسيميرو وإدير ميليتاو والفرنسي ألفونس أريولا اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

و شارك اللاعبون في تدريب الريال؛ استعداداً لمواجهة مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني السبت المقبل.

وشارك في التدريبات العديد من لاعبي الفريق الرديف.

ويعاني الريال من أزمة إصابات، ففي الوقت الذي يواصل فيه ناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو تعافيهما، أصيب الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بيل في فترة التوقف.

ولم يتمكن الألماني توني كروس من المشاركة مع منتخب بلاده من الأساس لإصابته في مباراة الريال الأخيرة بالليجا.