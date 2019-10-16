وظائف شاغرة في زين للاتصالات بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير أول إدارة الأداء (الرياض) مدير أول البنية التحتية (الرياض)، مدير أول التطبيقات (الرياض)، مدير أول العلاقات (الرياض)، مدير أول الصيانة (الرياض) مدير أول المبيعات الإقليمية (جدة) ومنسق رئيسي/ العملاء (الرياض) مشرف رئيسي/ المبيعات (الرياض)، مستشار رئيسي/ المنتجات (الرياض).

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