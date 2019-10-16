اكتشف مشاكل دواسة مكابح سيارتك حتى لاتفاجأ بمشاكل أكبر

وكالات(صدى):

قال خبراء في مجال السيارات ، إن أي نظام المكابح يمتد من دواسة المكابح من غرفة القيادة إلى الأربع عجلات حيث يمر ببعض الأجزاء الأخرى, و يمكن أن يحدث أكثر من خلل في نظام المكابح ويظهر للسائق عند الدوس على الدواسة, وفي أغلب الأحيان يكون الخلل الذي يمكن ملاحظته من خلال دواسة المكابح خطير و يجب معالجته بأسرع وقت ممكن .

ومن أبرز مشاكل دواسة المكابح انخفاض الدواسة بشكل كبير عند الدوس على المكابح فأن هناك حد معين يجب أن تتوقف عنده الدواسه وفي حال أن الدواسة تنخفض لأقل من هذا الحد فأن هذا يدل على خلل في معيار المكابح الموجود على العجلات الخلفية, وهذا الخلل يتمثل إما الصدى أو أن المعيار عالق, ويمكن استعادة الدواسة لوضعها الطبيعي عن طريق ضبط المعيار, ولكن لا يتم حل الخلل إلى في حال استبدال المعيار أو تنظيفه من الصدى .

والاسباب الأخرى التي تؤدي إلى انخفاض الدواسة هو تسريب زيت المكابح. ليونة دواسة المكابح إن دواسة المكابح لا يجب أن تكون لينة كثير ولا صلبة كثيرا, و في حال شعور السائق بليونة مفاجئة وزائدة عن الحد الطبيبعي, فقد يكون السبب وجود هواء في نظام المكابح أو تسرب زيت المكابح أو انخفاض مستوى الزيت بشكل كبير, ويمكن علاج هذه المشكله عن طريق تفريغ الهواء من النظام وعلاج تسرب الزيت وزيادة زيت الكوابح في النظام .