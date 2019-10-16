حقيقة فيديو حريق مستشفى صبيا العام

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول شخص في مستشفى صبيا، يستغيث من حريق، حيث اتضح أن المستشفى نفذ فرضية إخلاء وإطفاء بإحدى غرف تنويم المرضى.

ونُفذت الفرضية بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي والشرطة والمرور وشركة الكهرباء والبلدية.

وقال مدير مستشفى صبيا العام الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر: الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادث نشوب حريق بالمستشفى في إحدى غرف قسم تنويم الجراحة ” رجال ” ، وفور اكتشاف العاملين بالقسم للحادث تم إعلان الكود الطبي الأحمر وتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق والبدء في عملية إخلاء المرضى لمنطقة الفرز ومحاولة إطفاء الحريق.

وأضاف المدير: تم إبلاغ الدفاع المدني الذي مرّر البلاغ إلى كل من ” الشرطة، المرور، الكهرباء، الهلال الأحمر، والبلدية “، ولم يتم إخلاء المستشفى بالكامل.