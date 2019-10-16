تعليم الرياض: النشيد الوطني إلزامي في طابور الصباح

حمود العنزي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم بالرياض، على التزامها برفع العليم الوطني على مباني جميع المدارس ومكاتب التعليم، وكذلك أداء النشيد الوطني في الاصطفاف الصباحي.

وأعلن المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أنه تم التشديد على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية للبنين والبنات؛ بالالتزام بالتعليمات في هذا الشأن.

وقال الوهيبي، في تصريح له، إن « رفع العلم والعناية به وأداء النشيد الوطني واجب وطني يسهم في ترسيخ الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات، ويعزز مفهوم المواطنة الصالحة ».

وأوضح أنه لابد من استبدال العلم الممزق أو الباهت أو صغير الحجم، والرجوع في ذلك للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص؛ تحت مسؤولية قائد وقائدة المدرسة.

وينص النظام على أنه « كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت، العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور؛ يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين » .