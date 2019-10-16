أخضر الصالات يهزم قطر بحضور الامين

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

لبنان تقسو على عمان وتهزمه 10 / 2 وكان الشوط الاول لبنانيا مستوى ونتيجه ب 6 اهداف للبنان مقابل هدف واحد

‏وكان المنتخب اللبناني مسيطر على الشوط الاول بالخبرات والممارسات وكثرة المشاركات

‏و منتخب عمان الغير مصنف في اول مشاركة له تاريخيا ويملك عناصر جيده وقوه بدنيه اعتقد ستظهر خلال المباريات القادمة

الشوط الثاني

لبنان يزيد الغله التهديفيه وهو يلعب بنصف مستواه وينهي المباراة وتهزم عمان 10 اهداف مقابل 2

‏الجولة الاولى تشهد كميه اهداف تبين ضعف المنتخبات المنافسه والسيطره للخبرات والممارسه

تصفيات غرب اسيا لكرة الصالات

في المباراة الثانية

وبحضور امين عام الاتحاد السعودي القاسم

تمكن منتخبنا اخضر الصالات من هزيمة منتخب قطر بخماسية نظيفه

وتحقيق اول ثلاث نقاط من 2013

سجل لمنتخبنا

‏نواف العروان الدقيقة 6 ،

‏عبدالاله العتيبي الدقيقة 13، 14

‏جوهر جماح الدقيقة 14

‏نواف العروان الدقيقة 12 من الشوط الثاني

و تصدر لبنان المجموعة بفارق الاهداف

‏و منتخبنا سيدخل سباق المنافسة حينما يقابل لبنان الجمعه في مباراة لاتقبل انصاف الحلول

السرعة السعودية والمغامرة وتركيز وهدوء لبنان

‏وعودة النجم معاذ ستشكل دعم قوي لي خضر الصالات

‏لازلت اقول سنتاهل بسهوله

لقطات :-

1. لازال منتخبنا يستقبل اهداف من منتخبات ضعيفه

2. منتخب قطر ضعيف وليس مقياس لمستوى الاعداد لمنتخبنا الذي فاق الخمس شهور

3. نحتاج الى الهدوء والتركيز والسرعه في مباراة لبنان

4. منتخب قطر بمدرب لايحل ولا يربط والمركز الأخير في انتظارهم .

5. لبنان تملك لاعبين أصحاب خبرات كبيره وهدوء عجيب وتنفيذ جمل تكتيكيه رائعه

6. القبيسي هو الحل عند منتخب لبنان

7. نملك مواهب جيده تحتاج الى الثقة والدعم

بالتوفيق لمنتخبنا اخضر الصالات في الجولات القادمة

من عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

محلل وخبير اداري في كرة قدم الصالات