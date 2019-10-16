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حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الخميس

حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الخميس
الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.

وأوضحت « الأرصاد » أنه من المتوقع استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق « جازان، عسير، الباحة، وتبوك » .

وأضافت أن الحالة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق « مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية » ، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84724 ] نشر منذ 42 دقيقة

خير ان شاء الله ..

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