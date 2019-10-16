أطعمة يجب تناولها بعد الولادة .. ابرزها شوربة الدجاج والتفاح

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في التغذية ، إنه يحتاج جسم المرأة بعد الولادة إلى تناول أطعمة محددة تساعد على الترطيب وتجنب الآثار الجانبية التي تظهر في هذه الفترة مثل التقلصات، فضلاً عن تقليل النزيف وزيادة الحليب في حالة الرضاعة الطبيعية ، وهذه بعض الأطعمة التي يجب تناولها بعد الولادة :

شوربة الدجاج : تعد شوربة الدجاج من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بعد الولادة، حيث يحتاج الجسم إلى الترطيب والحصول على المزيد من السوائل ، خاصة في حالة الرضاعة الطبيعية، وبالتالي يمكن تناول شوربة الدجاج يوميًا في هذه الفترة.

البلح : كشفت إحدى الدراسات أن تناول البلح بعد الولادة يساعد على تقليل حجم الدم المفقود (النزيف) بشكل ملحوظ، كما يعتبر مصدرًا طبيعيًا للسكريات، التي تعطي الجسم الطاقة اللازمة في هذه الفترة، فضلاً عن السعرات الحرارية والكربوهيدرات التي تساعد على تعزيز صحة الجسم أثناء الرضاعة الطبيعية.

البيض : يعد البيض مصدرًا أساسيًا للبروتين، ما يساعد على تهدئة العضلات وتخفيف التقلصات بعد الولادة، كما يقلل أيضًا فرص الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، ويعتبر غنيًا بأوميجا 3، لذا ينصح بتناول بيضة يوميًا للحصول على فوائده الصحية.

التفاح: يحتوي التفاح على الألياف والحديد وعدد من العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم بعد الولادة، كما يساعد على التخلص من البكتيريا الضارة الموجودة في اللعاب، والتي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة، إلا أن ذلك لا يغني عن استخدام الفرشاة وخيط الأسنان.