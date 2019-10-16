ملك المغرب يعفو عن صحفية متهمة بممارسة الجنس قبل الزواج

مليكة فؤاد(صدى):

أصدر ملك المغرب الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، عفوًا عن الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها، بعد صدور حكم بالحبس ضدهما لمدة عام.

وكانت محكمة في العاصمة المغربية الرباط قضت بالسجن النافذ لمدة سنة بحق الصحفية المغربية هاجر الريسوني، بتهمة الإجهاض غير القانوني وممارسة الجنس قبل الزواج.

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن النافذ مدة سنة بحق خطيب الريسوني (سوداني الجنسية) بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض.