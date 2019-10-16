طلب الحصول على أجره فقدّمه وجبة إلى الأسد

إسلام أباد(صدى):

قام صاحب عمل، بتقديم عامل لديه وجبة دسمة إلى « أسد » بعدما اشتكى من عدم الحصول على أجره، وذلك في أحد مدن باكستان.

وألقت الشرطة الباكستانية القبض على الجاني ووجهت إليه اتهامات بمحاولة القتل، بعد فعلته الشنيعة.

وكان المتهم قد ألقى عامل الكهرباء إلى الأسد الأليف الذي يمتلكه بعدما طالب براتبه، ورغم ذلك فقد نجا العامل من الموت؛ إذ أنقذه المارة من النهاية الأليمة.

وأقدم الضحية على تقديم شكوى للشرطة بعد شهر من الحادث، حيث رفض صاحب الأسد دفع التكاليف الطبية للمستشفى.