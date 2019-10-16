لأول مرة.. دعوى قضائية لوقف « تويتر » في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

رفعت إحدى المحاميات في الكويت، دعوى قضائية تعد الأولى من نوعها؛ تطالب من خلالها بوقف موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » في بلادها.

وأسندت المحامية طلبها إلى أن « تويتر » أصبح يُسهم في هدم القيم داخل المجتمع، مستطردة إلى أن سيطرة الحكومة على الحسابات الوهمية ضعيفة.

وجاءت هذه الدعوى بعد أشهر قليلة من إثارة قضية الحسابات الوهمية مجددًا في الأوساط الحكومية والتشريعية، وذلك بالتزامن مع القبض على بعض المستخدمين لحسابات وهمية ومسيئة.

ويعد «تويتر» من أهم المواقع المستخدمة على نطاق واسع في الكويت، إذ يصل عدد مستخدميه في البلد لنحو 1.68 مليون مستخدم.