رازفان قبل مباراة ضمك: لن نبني خططنا على تواجد خربين!

ماجد محمد(صدى):

علق مدرب الهلال رازفان، اليوم الأربعاء،على غياب عمر خربين قبل مواجهة ضمك في دوري المحترفين، مؤكدًا استعداد فريقه للمباراة.

وقال رازفان إن الهلال يستحيل أن يبني خطته على لاعب واحد في الفريق، لذلك على الرغم من أهمية عمر خربين إلا أن غيابه ليس كارثي.

وعلى جانب أخر قال: بالتأكيد استفدنا كثيرًا من فترة التوقف بعدما قمنا بإراحة العديد من اللاعبين، أمامنا مباريات متتالية.

وتابع :الآن كل تركيزنا على مباراة ضمك من أجل تحقيق الانتصار ثم التفكير في المباراة التالية.

وعن أسباب تكرار إصابات اللاعبين ، قال: كرة القدم مليئة بالإحتكاكات، الأمر طبيعي في ظل ضغط المباريات مابين النادي والمنتخبات. كل الإصابات التي تعرض لها اللاعبين كانت بسبب إلتحامات مع المنافسين.

وعن مباراة ضمك قال: اليوم سنستعيد لاعبي المنتخب، وسنبدأ الإعداد لمواجهة ضمك بمناقشة أخطاء اللقاء الأخير أمام الإتفاق .