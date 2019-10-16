بالفيديو.. الجيش التركي يقصف مدنيين في رأس العين بسوريا
أظهر مقطع فيديو نشرته قناة ” العربية ” اليوم الأربعاء، الجيش التركي وهو يقصف مدنيين في مدينة رأس العين شمال شرق سوريا.
وظهر في الفيديو تجمع عدد من المدنيين السوريين فى مدينة رأس العين وسط حى مدنى يتم قصفه بواسطة طيران جيش الاحتلال التركى.
في حين وصفت قوات سوريا الديمقراطية عملية استهداف المدنيين السوريين بالمجزرة التى نفذها جيش الاحتلال التركى بحق المناهضين للحرب.
شاهد بالفيديو.. الجيش التركي يقصف مدنيين في #رأس_العين pic.twitter.com/KOtHMa8YL6
— العربية (@AlArabiya) October 16, 2019
ال الشيخ[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 13 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل على أردوغان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84716 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, اللهم انهم وحيدون مظلومون مشردون مستضعفون ، فاانتصرلهم .. آمين ,,