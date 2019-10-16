بالفيديو.. الجيش التركي يقصف مدنيين في رأس العين بسوريا

دمشق(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة ” العربية ” اليوم الأربعاء، الجيش التركي وهو يقصف مدنيين في مدينة رأس العين شمال شرق سوريا.

وظهر في الفيديو تجمع عدد من المدنيين السوريين فى مدينة رأس العين وسط حى مدنى يتم قصفه بواسطة طيران جيش الاحتلال التركى.

في حين وصفت قوات سوريا الديمقراطية عملية استهداف المدنيين السوريين بالمجزرة التى نفذها جيش الاحتلال التركى بحق المناهضين للحرب.